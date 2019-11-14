Министр обороны Украины объявил Россию «врагом»

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что финансово-экономические отношения с Россией невозможны, поскольку Москва якобы является «врагом» Киева.

«Еще с 2014 года я четко понимал, что имя врага состоит из пяти букв – Россия», – написал он в Facebook.

«Если же враг – Россия, то с врагом говорят только или языком оружия, или языком опытных дипломатов. С этой страной невозможны финансово-экономические отношения», – добавил Загороднюк.

Глава украинского военного ведомства считает, что Киеву следует делать все возможное для интеграции с НАТО на всех уровнях.

Отношения России и Украины обострились после государственного переворота в Киеве в 2014 году. В апреле того же года украинские власти начали военную операцию против провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям в Донбассе и не является стороной внутриукраинского конфликта.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД