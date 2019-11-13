Моралес заявил о готовности вернуться и «успокоить» Боливию

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что готов вернуться в страну, чтобы успокоить ее, если его об этом попросят люди.

«Если люди попросят меня, я готов вернуться, чтобы успокоить страну», – передает его слова Agence France-Presse.

Он также призвал к «национальному диалогу» для урегулирования кризиса в Боливии, а также отверг легитимность временного президента Жанин Аньес.

В ночь на понедельник Моралес ушел в отставку с поста президента на фоне погромов и нападений на чиновников в стране. После прихода оппозиции к власти в стране начались аресты представителей прежнего руководства страны.

Моралес улетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес временно приняла на себя полномочия президента Боливии.