Эксперт объяснила успех ультраправых на выборах в Испании

«Победу националистов спровоцировали беспорядки в Каталонии и перезахоронение останков диктатора Франко», – сказала газете ВЗГЛЯД сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова, комментируя итоги досрочных выборов в Испании, где правая Народная партия и ультраправая VOX значительно увеличили влияние в парламенте страны.

«По итогам выборов в Испании правые безусловно усилили свои позиции – Народная партия расширила свое представительство, – сказала старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, специалист по Испании Екатерина Черкасова. – Но главной сенсацией выборов, главным их победителем стала недавно созданная ультраправая партия VOX, которая всего второй раз принимает участие во всеобщих парламентских выборах».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, к ночи воскресенья в Испании было подсчитано более 99% голосов на досрочных парламентских выборах. Левоцентристская Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), к которой принадлежит и нынешний премьер Педро Санчес, заняла первое место, но не смогла укрепить позиции. Социалистам должны достаться 120 мест в парламенте страны, где после предыдущих выборов было 123.

Зато заметно укрепилась правая Народная партия, которая завоевала 88 мандатов (было 66). Еще больший успех продемонстрировала крайне правая VOX, увеличившая представительство более чем вдвое – с 24 до 56 мандатов. По предварительным данным, явка составила менее 70%. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о феномене партии VOX, которая начала «набирать обороты» в прошлом году.

Лидер VOX Сантьяго Абаскаль подчеркнул, что «11 месяцев назад» у его партии «не было представительства ни в одном государственном институте», сейчас же она стала «третьей политической силой в Испании». Абаскаль отметил, что удалось «начать дебаты на все запрещенные темы». В частности, крайне правые предлагают ввести в Каталонии прямое правление центральных властей. Парламентские выборы, которые прошли в воскресенье, стали уже четвертыми за четыре года и вторыми в 2019 году.

Такому значимому прорыву VOX, по мнению Черкасовой, способствовали два фактора – во-первых, беспорядки в Каталонии, связанные с вынесением приговоров сепаратистам. «На улицах Барселоны молодежь билась с полицией насмерть, жгла машины, била витрины, бросала «коктейли Молотова» и так далее», – напомнила Черкасова. Голосование за правых, по мнению эксперта, было открытым призывом общества навести порядок в стране.

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«Второй фактор – вынос останков диктатора Франко из мемориального комплекса «Долина павших» и захоронение их на обычном кладбище под Мадридом, – констатировала Черкасова. – Исполняющий обязанности премьер-министра страны, лидер ИСРП Педро Санчес стремился таким образом в разгар избирательной кампании усилить свои позиции. Он считал, что это будет выполнением одного из его предвыборных обещаний и что таким образом он сможет добиться лучших результатов на выборах. В этом он, безусловно, просчитался, потому что решение имело прямо противоположный эффект».

Напомним, что лидер партии VOX Сантьяго Абаскаль открыто заявлял, что гражданскую войну 1936-1993 годов в Испании спровоцировали социалисты, а «Франко был исторической личностью, которую многие любили».

Решение, принятое по поводу останков диктатора, вызывает весьма неоднозначную реакцию в обществе, пояснила Черкасова. Большая часть испанцев считает, что вопрос захоронения Франко принадлежит прошлому и что Санчес пытается таким образом отвлечь внимание населения от реальных проблем. Кроме того, старшее поколение сохраняет неплохие воспоминания о временах Франко, подчеркнула собеседник.

«Достаточно сказать, что впервые за 40 лет демократического развития Испании мы увидели на улицах городов людей, чьи руки были подняты в фашистском приветствии. Такого не было со смерти диктатора. В современной Испании никогда не было сильных ультраправых сил, потому что сама идея франкизма была очень скомпрометирована. Считалось, что это позорный период в истории, что это давно перевернутая страница, что страна демократическая, европейская и так далее. Возвращение к этой теме было контрпродуктивным. И VOX этим с успехом воспользовался», – акцентировала Екатерина Черкасова.

Говоря о влиянии итогов выборов на «каталонский вопрос», эксперт заметила, что здесь ситуация не изменилась совершенно. «Результаты голосования в Каталонии полностью подтвердили расстановку политических сил, которая сложилась по итогам предыдущих выборов. Абсолютно столько же голосов получили сторонники независимости от Испании и ровно такие же, как и прежде, результаты продемонстрировали приверженцы юнионистов – сторонников сохранения единства Испании. Здесь обстановка осталась без изменений», – заключила Черкасова.