Крайне правые добились успеха на выборах в Испании

В Испании подсчитано более 99% голосов на досрочных парламентских выборах. Новое голосование не помогло стране выйти из политического кризиса.

Испанская социалистическая рабочая партия заняла первое место, но не смогла укрепить позиции – ей должны достаться 120 мест в парламенте страны, где после предыдущих выборов было 123.

Зато правая Народная партия завоевала 88 мандатов (было 66), а крайне правая VOX – 52 (было 24), передает РИА «Новости».

По предварительным данным, явка составила менее 70%.

Лидер VOX Сантьяго Абаскаль подчеркнул, что «11 месяцев назад» у его партии «не было представительства ни в одном государственном институте», сейчас же она стала «третьей политической силой в Испании». Абаскаль отметил, что удалось «начать дебаты на все запрещенные темы».

В частности, крайне правые предлагают ввести в Каталонии прямое правление центральных властей.

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В левый блок входят партии ИСРП, Podemos, Mas Pais, в правый – НП, VOX, «Граждане». Если считать по блокам, то у левых 157 мест в парламенте, у правых – 150. Таким образом, ни одна из сторон не может самостоятельно выбрать главу правительства. Стране вновь предстоят крайне сложные переговоры, чтобы утвердить премьера.

Напомним, парламентские выборы, которые прошли в воскресенье, стали уже четвертыми за четыре года и вторыми в 2019 году.