Надо взять пример с Испании и похоронить Ленина

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Ключевая ставка в России впервые стала ниже уровня 2014 годаФото: Нина Зотина/РИА «Новости»
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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Земля Киева довела Кличко до измены

Зеленский давно пытается избавиться от КличкоФото: Danil Shamkin/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
Против мэра Киева Виталия Кличко и двух его замов должны открыть уголовное дело за государственную измену. Правда, повод для этого странный – самовольный захват земли. Президент Зеленский уже несколько месяцев пытается снять Кличко с поста градоначальника, но пока тщетно. Похоже, арестовать Кличко за измену стало проще, чем уволить. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА Новости
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Надо взять пример с Испании и похоронить Ленина

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если уж и сравнивать Франко с кем-либо, то с Адольфом Гитлером или Бенито Муссолини. Нет ничего нормального в том, что в пятой по значимости стране Евросоюза до сих покоился в мавзолее нацистский диктатор. Подробности...

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              Надо взять пример с Испании и похоронить Ленина

              Никита Коваленко
              политический обозреватель
              		27 октября 2019, 12:45

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              «Испания сегодня примирилась сама с собой», – заявил премьер-министр страны Педро Санчес после эксгумации останков диктатора Франсиско Франко, которые затем перезахоронили на кладбище Мингоррубио в пригороде Мадрида Эль Пардо, рядом с телом его супруги Кармен Поло.

              Впрочем, многие не согласны с мнением Санчеса и поспешили назвать произошедшее национальным позором. Cлова осуждения прозвучали и со стороны некоторых российских экспертов. Испанские же ультраправые вообще окрестили главу правительства падальщиком, которого постигнет возмездие – по аналогии с проклятием Тутанхамона.

              Такая патетика вполне в духе различного рода радикалов. Но это не отменяет серьезности самого вопроса: перенос тела Франко – это действительно «победа демократии» или все-таки акт вандализма? И еще одного: надо ли России взять пример с Испании и захоронить тело Владимира Ленина или все-таки не стоит? Cклоняюсь к первым вариантам ответа в обоих случаях. Однако в любой ситуации есть ряд нюансов.

              Начнем с того, что был выбран совершенно неудачный момент для перевозки мумии. По всей видимости, правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) просто побоялась, что может потерять власть после предстоящих 10 ноября досрочных парламентских выборов и вновь упустить момент. Так, после принятия в 2007 году так называемого закона об исторической памяти, который предполагал и перезахоронение Франко, социалисты так и не занялись этим вопросом, а в 2011 году власть перешла к их соперникам из правоцентристской Народной партии (НП).

              Однако в стране еще с весны продолжается правительственный кризис, конца которому вряд ли стоит ждать и после очередных выборов. Масла в огонь подлили сепаратисты Каталонии, устроившие испанцам на прошлой неделе демо-версию майдана (покрышки, правда, не жгли, но огонь присутствовал, баррикады строили и даже скакали вполне исправно) в связи с вынесением обвинительных приговоров их лидерам за референдум и попытку объявления независимости двухлетней давности. Сейчас страсти немного поутихли, но о стабильности говорить не приходится.

              Фото: Susana Vera/Reuters

              На этом фоне даже в левацкой партии «Подемос», активно поддерживающей эксгумацию, высказались о несвоевременности данного решения властей. Аналогичные заявления сделали испанские правоцентристы во время голосования в парламенте по соответствующему декрету. Однако вот тут любопытно, что и «Граждане», и даже НП (между прочим, прямой наследник «Испанской фаланги») не проголосовали против декрета, а воздержались.

              Такой сценарий сложно было бы себе представить даже несколько лет назад, ведь «народники» всегда боролись с «антифранкистскими» инициативами. Местная пресса тут же намекнула на то, что нынешний их лидер Пабло Касадо – первый глава Народной партии, родившийся уже в демократической Испании. По-видимому, отстаивание прав диктатора теперь ляжет на плечи одной лишь неофранкисткой Vox.

              Другой нюанс в том, что в перезахоронении останков диктатора и прочей «дефранкизации», на первый взгляд, можно найти элемент борьбы с памятниками и собственной историей в целом. А это дело крайне дурно пахнущее и очень плохо характеризующее того, кто им занимается. За подобное в России не раз абсолютно справедливо осуждали Украину, Прибалтику, США и другие государства, пытающиеся переписать историю. Однако в данном случае ситуация все же совершенно особенная.

              Во-первых, вся процедура прошла в достаточно уважительной форме. На «церемонии» присутствовали потомки Франко – внуки, правнуки и их родственники (им даже было позволено нести гроб), а также официальные представители правительства. Сторонникам диктатора (а их в Испании действительно до сих пор немало) разрешили прийти на кладбище, где он будет захоронен (они кричали: «Да здравствует Франко!», – и проносили транспаранты с аналогичными лозунгами и флаги франкистской Испании). Присутствовал даже Антонио Техеро – фалангист, бывший офицер жандармерии, а затем и Гражданской гвардии, ставший одним из организаторов попытки госпереворота в 1981 году. А его сыну-священнику доверили вести мессу во время захоронения тела каудильо. В общем, о правах франкистов и им сочувствующих тщательно позаботились.

              Во-вторых, вопрос в самой фигуре Франсиско Франко. Испанского диктатора сейчас очень любят обелять и даже сравнивать с Иосифом Сталиным и Владимиром Лениным.  Это не только в корне неверно, но и унизительно для советских лидеров. Ленин даже диктатором-то не был, и единственное его сходство с Франко – в нахождении в мавзолее. Что же касается Сталина, то странно проводить параллель между руководителем СССР, вместе со своей страной победившим Третий рейх и освободившим почти всю Европу от нацистской оккупации, с человеком, который восхищался и дружил с Адольфом Гитлером.

              Впрочем, фундамент для создания более позитивного образа в глазах потомков Франко заложил самостоятельно. Он подготовил и посадил на трон, назначив фактически своим преемником, Хуана Карлоса I. Правда, придя к власти, король, вопреки воле предшественника, запустил демократическую трансформацию страны. Кроме того, каудильо даже сам себе поставил «Соловецкий камень» – мемориал «Долина павших», где до сегодняшнего дня покоилось тело диктатора, возвели по его приказу в память о жертвах гражданской войны. Вот только строился он руками заключенных, в том числе политических. Да и центральное место в нем в итоге заняла гробница самого Франко и основателя «Испанской фаланги» Антонио Примо де Риверы (его тело власти Испании в будущем, по их собственным заявлениям, также хотят перезахоронить).

              В заслуги каудильо ставят то, что он сохранил территориальную целостность Испании и даже укрепил ее мощь. Правда, жертвами режима пали, по разным оценкам, 100-200 тыс. человек, а по всей стране была создана целая сеть концлагерей (узниками в них, по некоторым данным, были около 300 тыс. человек), которые не слишком отличались от гитлеровских по условиям содержания. Что же касается унитарного устройства страны, то речь шла не просто о подавлении сепаратистских движений (с расстрелами и отправками в концлагеря их сторонников), но и о запрете использования каких-либо языков, кроме испанского.

              Также некоторые хвалят Франко за то, что он не вступил во Вторую мировую войну, сохранив нейтралитет страны, из чего делается вывод, что не таким уж и нацистским был его режим. Более того, каудильо даже якобы спасал бегущих из оккупированных немцами стран евреев и летчиков антигитлеровской коалиции. Вот только он не то, чтобы их спасал. Просто под давлением международного сообщества стал закрывать глаза на то, что испанские пограничники пропускали их на территорию страны и затем не мешали отправляться на территории, подконтрольные союзникам. При этом до 1964 года в Испании была запрещена деятельность любых еврейских организаций, публиковались научные работы о превосходстве белой расы, провозглашалась борьба с «красной чумой», а до 1945 года обязательно использовалось римское приветствие.

              Кроме того, сам диктатор был большим поклонником и другом Гитлера (который помогал Франко прийти к власти), оказывал ему экономическую и политическую поддержку (за что впоследствии угодил в международную изоляцию), отдалившись только в тот момент, когда понял, что Германии не выиграть войну. Что же касается непосредственно военного участия, то Франко воздержался от него исключительно из прагматических соображений – обескровленной годами гражданской войны Испании действительно было совсем не до того. Кроме того, в качестве дружеского жеста он все же отправил в помощь немцам формально добровольческую «Голубую дивизию», которая, кстати, участвовала, например, в блокаде Ленинграда.

              Если уж и сравнивать Франко с кем-либо, то с Адольфом Гитлером или Бенито Муссолини. Нет ничего нормального в том, что в пятой по значимости стране Евросоюза до сих покоился в мавзолее нацистский диктатор. Так что «дефранкизация» и перезахоронение тела каудильо – это не война с историей, а скорее борьба с героизацией нацизма, которую России, безусловно, стоит только всячески поддерживать. Кстати, за перенос останков ранее выступала и ООН. Так что, может, это и не «национальное примирение» (все-таки противников этого решения в Испании достаточно, и они даже выходили на акции протеста), но уж точно «победа демократии». Как уверяют испанские власти, «Долина павших» теперь будет не местом увековечивания имени Франко, а мемориалом в память о погибших в гражданской войне, которым и должна была стать изначально.

              Но остался последний вопрос – почему же России стоит задуматься над испанским опытом. При всем уважении к советскому лидеру, мавзолей с мумией вождя в центре столицы в XXI веке – это просто какой-то оккультизм и Средневековье (если вообще не Древний мир). И очень гуманным и современным решением было бы захоронить Владимира Ильича с почестями, а мавзолей превратить в музей его памяти. Но когда-нибудь в будущем, так как и тут есть важный нюанс. Сейчас в российском обществе нет единства по этому вопросу, а потому момент абсолютно неудачный для того, чтобы заниматься переносом тела Ленина. А значит самое мудрое решение пока – оставить все как есть и не вносить раскол в социум.

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