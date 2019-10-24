Останки Франко эксгумировали в Испании

Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в монументальном комплексе «Долина павших» близ Мадрида, сообщили в правительстве страны.

В кабмине сообщили, что «гроб извлечен из могилы», передает ТАСС.

Процедура началась примерно в 10.30 по местному времени (11.30 мск). Чтобы извлечь гроб, в котором 44 года назад был похоронен диктатор, была поднята гранитная плита весом в 1,5 тонны, покрывающая могилу.

Тем временем несколько сотен человек устроили акцию протеста против эксгумации Франко недалеко от кладбища в Эль-Пардо. Именно в этом месте должны вскоре перезахоронить испанского диктатора.

На церемонии разрешили присутствовать родственникам политика – его внукам с женами и правнуками. На входе установлены рамки, чтобы никто не смог пронести мобильные телефоны. Фотографировать и снимать видео запрещено даже близким.

Отмечается, что останки Франко захоронят в склепе, где покоится его супруга Кармен Поло (умерла в 1988 году).

Молитву произнесет священник Сантьяго Кантера, приор бенедиктинского монастыря, который до последнего выступал против перезахоронения.

Предполагалось, что гроб с телом будет доставлен вертолетом, однако процедуре может помешать погода: над Долиной Павших стоит туман, передает РИА «Новости».

Указывается, что Долина Павших и кладбище в Эль-Пардо-Мингоррубио находятся в 50 километрах друг от друга и путь на вертолете не должен занять более 15 минут. Если гроб повезут на катафалке, процедура затянется.

Вход на территорию Долины Павших был закрыт для посетителей еще на минувшей неделе, а мессы в базилике отменены.

Несмотря на запрет, за пределами Долины Павших и кладбища собрались небольшие группы крайне правых, выступающих против эксгумации. На их плакатах написано: «Спасибо, Франко».

Также с утра на кладбище прибывают венки в цветах испанского красно-желтого флага от различных городов и регионов Испании, таких как Картахена, Альмендралехо, Севилья, Балеарские острова.

Эксгумация Франко – это одно из первых решений социалистического правительства Педро Санчеса после прихода к власти в июне 2018 года. В августе минувшего года кабинет министров в срочном порядке принял декрет, вносящий изменения в закон об исторической памяти 2007 года – «эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко из места, где захоронены жертвы войны».

Тогда против выступила семья Франко. В качестве единственной альтернативы она предложила крипту кафедрального мадридского собора Альмудена, где похоронены дочь и зять диктатора.

Власти отказались от этого варианта, так как крипта находится в центре Мадрида, рядом с Королевским дворцом – они опасались, что это место станет «новым местом поклонения диктатору» и «создаст угрозу общественному порядку» в одном из самых туристических мест испанской столицы.

В сентябре 2019 года верховный суд Испании выступил за эксгумацию останков Франко.

Напомним, Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне.

Строительство комплекса «Долина павших» велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.