Испанский суд разрешил эксгумацию Франко

Верховный суд Испании выступил за эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко (годы правления 1939-1975) из базилики в Долине павших под Мадридом, сообщили в пресс-службе суда.

Суд «единогласно принял решение отклонить полностью иск, представленный семьей Франко в связи с эксгумацией», передает РИА «Новости».

Шестеро судей отклонили иск семьи Франко, поддержав планы правительства о переносе останков на кладбище в Эль-Пардо, где похоронена его жена. Суд также отклонил вариант семьи Франко перезахоронить его в крипте мадридского кафедрального собора Альмудена.

Напомним, в феврале правительство Испании заявило, что эксгумация диктатора Франсиско Франко возможна при разрешении монахов- бенедиктинцев или верховного суда страны.