Для эксгумации Франко в Испании понадобилось разрешение монахов-бенедиктинцев

Эксгумация диктатора Франсиско Франко возможна при разрешении монахов- бенедиктинцев или верховного суда страны, сообщило правительство Испании.

Кабмин страны утвердил перенос останков из гробницы в монументальном комплексе «Долина павших» близ Мадрида, передает ТАСС со ссылкой на Europa Press.

Семье Франко дается 15 дней на выбор нового места захоронения, но власти настаивают, чтобы это был не склеп собора Альмудена в Мадриде – кабмин рассчитывает избежать проблем для безопасности и общественного порядка.

Приор монастыря бенедиктинцев Сантьяго Кантера в понедельник выступил против эксгумации тела Франко, передает «Интерфакс».

В прошлую пятницу правительство Испании приняло окончательный декрет о перезахоронении останков Франко.