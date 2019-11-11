Асад отреагировал на обвинения Запада в применении химоружия

Обвинения со стороны Запада в том, что сирийское правительство якобы применяло химическое оружие, являются необоснованными, заявил президент Сирии Башар Асад.

«Все эти истории – не более чем необоснованные обвинения. Кто заявил о применении химического оружия, тот и должен обосновать свою версию, представив соответствующие доказательства», – сказал Асад в интервью RT, отвечая на вопрос о применении химоружия в Джобаре, Шейх-Максуде, Саракибе, в районе Алеппо, а также в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года.

Президент Сирии особо отметил события 21 августа 2013 года в Гуте. «Здесь здесь вот что интересно: она (эта дата – прим. ВЗГЛЯД) также является датой прибытия в Дамаск, это всего в нескольких километрах оттуда, первой международной делегации, которая приехала в Сирию для проведения расследования», – указал он.

«Так что, рассуждая логически, даже если бы сирийская армия, предположим, имела в своем распоряжении химическое оружие и хотела его использовать, в тот день она на такое не пошла бы», – подчеркнул сирийский лидер.

Асад добавил, что применение химоружия в таком районе, где люди проживают очень компактно, могло привести к гибели десятков тысяч человек. Кроме того, отметил он, «весь этот инцидент имел место лишь в воображении официальных лиц Запада – данную историю использовали как предлог для нападения на Сирию».

«Они не представили никаких существенных доказательств, и было много отчетов, которые опровергали эти сообщения, эти обвинения», – добавил президент Сирии, заверив, что правительственные силы «никогда не использовали химическое оружие до того, как мы передали весь свой арсенал международной комиссии».

В США регулярно выступают с бездоказательными обвинениями в адрес правительства Сирии в том, что оно якобы использует химическое оружие против мирных жителей.

После крупнейшей газовой атаки, происшедшей в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

После провокации с якобы использованным 4 апреля 2018 года химоружием в городе Дума в Восточной Гуте США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, не дожидаясь расследования экспертов ОЗХО, а основываясь на видеороликах, опубликованных лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами. Позднее появилось признание западного журналиста о том, что «химатака» была инсценирована.

Асад также прокомментировал обвинения в адрес сирийского правительства в том, что оно якобы применяло «бочковых» бомбы против населения. «Хороших» войн не бывает. Это очевидная истина. Ни одна война не обходится без жертв. Но заявления о том, что армия или государство идет убивать гражданское население, свой собственный народ, – совершенно безосновательны…» – подчеркнул президент страны.

По его словам, война в Сирии была «борьбой за сердца людей», которые нельзя завоевать бомбардировками.

«Сирийская армия воевала против террористов. Случалось ли так, что при этом страдало гражданское население? Не исключено… И здесь могут быть расследования… Но разве стали бы сирийцы поддерживать свое государство, своего президента и свою армию, если бы те их убивали?» – спросил Асад.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается в 2011 года. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.