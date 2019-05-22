Госдеп опять увидел «признаки использования химоружия» Асадом

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус утверждает, что американская сторона якобы наблюдает признаки возможного использования сирийскими властями химоружия; доказательств Вашингтон не предоставил.

Как заявила Ортагус, США якобы «продолжают видеть признаки того, что режим Асада, возможно, снова использует химическое оружие», передает РИА «Новости».

В частности, речь идет о «предположительном ударе на северо-западе Сирии утром 19 мая». В Вашингтоне «собирают информацию об этом инциденте».

США заявили, что ответ на использование химоружия будет незамедлительным.

Обвинения со стороны России в адрес неправительственной организации «Белые каски» в провокациях с применением химоружия Ортагус назвала «продолжающейся кампанией по дезинформации», передает ТАСС.

«Нередко Россия и режим Асада выдвигали эти ложные обвинения в качестве предлога перед совершенными режимом Асада варварскими атаками с применением химического оружия», – заявила Ортагус.

17 мая Россия предупредила, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» готовят провокацию, собираясь обвинить российских военных в применении химического оружия.