Минобороны узнало о подготовке провокации боевиков против ВКС России

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» готовят провокацию, собираясь обвинить российских военных в применении химического оружия, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«По словам жителей населенного пункта Серакаб [в провинции Идлиб], в районе данного населенного пункта боевики «ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая группировка) готовят провокацию с использованием отравляющих химических веществ, а также доставленных из других районов Сирии обломков российских авиационных фугасных боеприпасов. Целью провокации является обвинение ВКС России в якобы применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб», – приводит ТАСС сообщение Центра.

Имитацию «отравления» сирийцев рядом с осколками боеприпасов планируется снять на видео, чтобы распространить в социальных сетях и западных СМИ, пояснили в Центре.

«Полученная Центром по примирению враждующих сторон информация от жителей н. п. Серакаб в ходе проверки получила подтверждение по другому, независимому каналу», – отмечается в сообщении.

Напомним, в конце апреля зарубежные СМИ помогли боевикам в Хаме инсценировать провокацию с «химоружием». Месяцем ранее представители спецслужб Франции и Бельгии проникли в сирийский Идлиб для организации провокаций с отравляющими веществами.

Ранее работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной. В Би-би-си по этому поводу сообщили, что заявление Далати является его «личным мнением».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто ответит за фейковую химическую атаку и настоящую бомбежку в Сирии.

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