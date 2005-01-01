Спецслужбы Франции и Бельгии подготовили в Идлибе провокации с химоружием

Представители спецслужб Франции и Бельгии проникли в сирийский Идлиб для организации провокаций с отравляющими веществами, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

По данным генерала, под руководством представителей спецслужб из Франции и Бельгии в Идлибе состоялась встреча с полевыми командирами запрещенных в России террористических группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам» и «Хуррас Ад-Дин», а также представителями псевдогуманитарной организации «Белые каски», передает РИА «Новости».

Генерал подчеркнул, что, по данным Центра, на этом совещании обсуждались вопросы организации постановочных съемок, якобы свидетельствующих о применении Россией и Сирией отравляющих веществ против мирного населения.

«За участие в съемках сцен, изображающих последствия применения отравляющих веществ, установлены выплаты в размере 100 долларов США на человека. При этом не исключено использование организаторами провокации реальных отравляющих веществ с целью достижения «достоверности» фото- и видеоматериалов», – заявил Купчишин.

Он отметил, что жертвами этого преступного замысла могут стать беженцы и удерживаемые боевиками члены семей граждан, ранее репрессированных группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам».

Генерал также сообщил, что спецслужбы Бельгии с 14 по 27 марта фиксировали на видео авиационные удары ВКС России по складам боеприпасов террористов, чтобы затем обвинить их в применении химоружия.

Кроме того, по имеющимся у Центра данным, 23 марта под контролем сотрудников французских спецслужб из города Серакаб в населенные пункты Хан-Шейхун, Маарет-Хорма и Кафер-Зайта (все – в провинции Идлиб) под видом баллонов с кислородом и бытовым газом было доставлено отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора.

Купчишин от имени российского Центра по примирению призвал лидеров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Напомним, 24 марта один из населенных пунктов в сирийской провинции Хама подвергся химатаке боевиков.

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