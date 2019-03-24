Один из населенных пунктов в сирийской провинции Хама подвергся химатаке боевиков

После обстрела боевиками одного из населенных пунктов в сирийской провинции Хама по меньшей мере 21 человек был госпитализирован с симптомами отравления ядовитым газом, сообщает SANA.

Других подробностей инцидента пока не приводится, передает ТАСС.

Напомним, 24 ноября минувшего года, боевики, находившиеся в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно, хлором. По разным данным, в ходе атаки пострадали от 70 до 107 мирных жителей. Самолеты ВКС России уничтожили террористов.

Отметим, российские специалисты войск РХБЗ подтвердили факт заражения местности в Алеппо химическими веществами. Более того, шеф полиции Алеппо назвал террористическую организацию, которая несет ответственность за химатаку.

Вопреки этим данным США отказались подтвердить применение боевиками химоружия при обстреле Алеппо.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о причастности Запада к химической атаке на Сирию.