Опубликовано видео последствий химатаки в Алеппо

Министерство обороны опубликовало видео, снятое в больнице Алеппо вскоре после нанесения боевиками ударов отравляющими снарядами по этому сирийскому городу.

На кадрах, которые публикует RT, видны люди, испытывающие проблемы с дыханием. Среди пострадавших есть подростки.

Боевики нанесли удары по Алеппо с использованием снарядов с хлором, 107 человек пострадали. ВКС России в ответ ударили по позициям боевиков в Идлибе, которые атаковали Алеппо.