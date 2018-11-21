США отказались подтвердить применение боевиками химоружия при обстреле Алеппо

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Соединенные Штаты пока не могут подтвердить тот факт, что 24 ноября боевиками из провинции Идлиб в ходе обстрела города Алеппо было применено химическое оружие.

«Был один инцидент неделю назад, во время которого, предположительно, террористами из Идлиба было применено химическое оружие, и русские нанесли авиаудар», – заявил Джеффри.

При этом спецпредставитель госсекретаря США по Сирии подчеркнул, что Соединенные Штаты пока не могут подтвердить «осуществление какой-либо атаки с применением химического оружия в ходе этого инцидента», передает ТАСС.

«Мы постараемся узнать больше [об этом инциденте] как можно скорее», – заявил Джеффри.

Напомним, 24 ноября, боевики, находившиеся в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно, хлором. По разным данным, в ходе атаки пострадали от 70 до 107 мирных жителей. Самолеты ВКС России уничтожили террористов.

Отметим, российские специалисты войск РХБЗ подтвердили факт заражения местности в Алеппо химическими веществами. Более того, шеф полиции Алеппо назвал террористическую организацию, которая несет ответственность за химатаку.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о причастности Запада к химической атаке на Сирию.