Зарубежные СМИ помогли боевикам в Хаме инсценировать провокацию с «химоружием»

Сотрудники зарубежных медиаресурсов провели в провинции Хама постановочную видеосъемку, инсценирующую гибель семьи с симптомами отравления «химоружием», сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин констатировал, что боевики незаконных вооруженных формирований не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в Идлибской зоне деэскалации, передает РИА «Новости».

«По информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон, в районе населенного пункта Морек провинции Хама группой корреспондентов зарубежных медиаресурсов была осуществлена постановочная съемка гибели сирийской семьи в результате применения химического оружия, якобы имевшего место со стороны правительственных сил Сирийской Арабской Республики», – рассказал генерал.

Он также напомнил, что российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Напомним, в конце марта представители спецслужб Франции и Бельгии проникли в сирийский Идлиб для организации провокаций с отравляющими веществами.

Ранее работающий в Сирии продюсер Би-би-си привел доказательства того, что видеозапись из госпиталя в сирийской Думе с пострадавшими от якобы химической атаки в апреле 2018 года является сфабрикованной. В Би-би-си по этому поводу сообщили, что заявление Далати является его «личным мнением».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто ответит за фейковую химическую атаку и настоящую бомбежку в Сирии.

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