Деньги за шоу Навки перечислят на лечение Заворотнюк

Компания Navka Show перечислит средства, собранные с продажи билетов на мюзикл «Аленький цветочек» 10 ноября, исполнителю главной роли Петру Чернышеву и его супруге Анастасии Заворотнюк.

«За долгие годы совместной работы в нашем коллективе сложились теплые и дружественные отношения. Мы всегда поддерживаем друг друга в любых ситуациях. Поэтому я и наша команда приняли решение, что все средства, собранные от проведения шоу в Москве в ДС «Мегаспорт» «Аленький цветочек» 10 ноября, пойдут в помощь и поддержку семье моего друга Петра Чернышева, а именно его супруге Анастасии Заворотнюк, а также фондам, которые оказывают помощь тем женщинам, которые оказались в подобной ситуации», – сказала продюсер шоу, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, сообщается на сайте компании.

Кроме того, коллектив Navka Show пожелал Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления.

«Мы знаем, что самой главной целью для Петра и Анастасии на сегодняшний день является победа над болезнью. И не сомневаемся, что вместе они обязательно ее одержат», – сказано в сообщении.

В мюзикле на льду «Аленький цветочек» Навка исполняет роль младшей дочки купца Настеньки, а Петр Чернышев предстает в образе чудовища.

Напомним, в сентябре СМИ писали, что у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Она находилась в реанимации и была частично парализована.

Позже актрисе стало лучше. Однако затем сообщалось, что опухоль актрисы неоперабельна. Заворотнюк перевезли в другое медучреждение.