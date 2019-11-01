В нападении на экс-мэра Киселевска могли участвовать минимум трое

По меньшей мере три человека участвовали в нападении на бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, который был убит ночью в четверг в Кузбассе, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что нападавших было минимум три человека, один из них убит на месте происшествия, его личность установлена – это Марат Гарипов, передает ТАСС.

Гарипову 45 лет, он ранее был судим по ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что убитый мужчина был одет в камуфляж, на его лице была маска с прорезью для глаз, личность установили по отпечаткам пальцев.

По данным местных СМИ, полный тезка убитого руководит спасателями в городе Белово.

В пресс-службе «Агентства по защите населения и территории Кузбасса» подтвердили, что начальником Беловской спасательной группы является Марат Гарипов, который в пятницу не вышел на работу.

Комментариев управления Следственного комитета (СК) по Кузбассу по данному поводу пока нет.

Напомним, экс-мэр города Киселевска погиб в перестрелке, предположительно, с грабителями, которые ворвались на территорию его дачи в поселке Верх-Чумыш.

Сергей Лаврентьев родился в 1960 году. Киселевским городским округом он руководил с марта 2003-го, а в августе 2018 года депутаты горсовета переназначили его на эту должность.

В ноябре того же года он подал в отставку, на посту его сменил Максим Шкарабейников.