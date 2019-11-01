В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск

Следственные органы СК России в Кузбассе возбудили уголовное дело по факту убийства бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева, который руководил мэрией на протяжении пятнадцати лет, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

В региональном управлении сообщили, что 31 октября около 23.40 часов (19.40 мск) поступило сообщение об обнаружении на приусадебном участке частного жилого дома тела 59-летнего бывшего главы Киселевского городского округа и неизвестного мужчины с огнестрельными ранениями.

«По версии следствия, в вечернее время супруга потерпевшего заметила на территории приусадебного участка свет от фонарика и силуэты двух людей, сообщила об этом супругу. Мужчина, взяв охотничье ружье, вышел из дома. После чего женщина услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями, а недалеко от него лежало тело неизвестного мужчины также с огнестрельным ранением. Следствию предстоит установить мотивы совершения преступления, личность второго человека, который с места преступления скрылся», – говорится в сообщении на сайте регионального управления.

По факту произошедшего следственными органами СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство двух лиц»).

«Следствием отрабатываются все возможные версии произошедшего, в числе которых попытка совершения разбойного нападения. Предположительно, убитый преступник являлся жителем соседнего города, ему на вид около 40 лет», – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Уголовное дело передано для расследования в аппарат следственного управления по Кемеровской области.

С 2002 года Лаврентьев работал в должности заместителя главы Киселевска. С 2003 года был назначен главой муниципалитета, после чего неоднократно переизбирался. В августе 2018 года в очередной раз был избран мэром, его полномочия должны были истечь в 2023 году, однако в ноябре 2018 года Лаврентьев ушел в отставку по собственному желанию.