Появилось видео с места убийства экс-мэра Киселевска

В социальных сетях появилась видеозапись с места убийства бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, погибшего в перестрелке, предположительно, с грабителями, которые ворвались на территорию его дачи в поселке Верх-Чумыш.

На видео, опубликованном Следственным комитетом, запечатлена территория особняка бывшего мэра, где произошло убийство.

Ранее в пятницу следственные органы СК России в Кузбассе возбудили уголовное дело по факту убийства Лаврентьева, руководившего мэрией на протяжении 15 лет.

По данным следствия, жена Лаврентьева заметила на территории приусадебного участка силуэты двух людей и сообщила об этом мужу. Тот вышел из дома с охотничьим ружьем, а затем, по словам женщины, прозвучали два выстрела. Позже она увидела во дворе два тела: супруга и еще одного человека, предположительно, одного из нападавших.

Источник в правоохранительных органах рассказал местному изданию VSE42, что на месте происшествия нашли десятки стреляных гильз от пистолета-пулемета «Кедр» и охотничьего ружья. Кроме того, по информации издания, с места убийства «отъехали как минимум пять автомобилей». Сообщается, что в розыск объявлены пять человек.

«Я бы сказал, что это [использование «Кедра»] говорит о достаточно высоком уровне киллера, или высоком положении заказчика в криминальной иерархии», – сообщил изданию источник.

Сергей Лаврентьев родился в 1960 году. Киселевским городским округом он руководил с марта 2003-го, а в августе 2018 года депутаты горсовета переназначили его на эту должность. В ноябре того же года Лаврентьев подал в отставку, на посту его сменил Максим Шкарабейников.