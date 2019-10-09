Найдены доказательства давления США на Киев по делу сына Байдена

Украинский депутат Андрей Деркач опубликовал документы, которые свидетельствуют о давлении посольства США в Киеве на украинских следователей.

По информации Деркача, первый замглавы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава несколько лет давал американским послам закрытые сведения, передает «Интерфакс».

Согласно этим данным, сотрудница НАБУ Полина Чиж получила распоряжение от посольства США дать сведения о деле против министра экологии и владельца Burisma Holdings Николая Злочевского.

Также Деркач обнародовал суммы, которые перечисляли представители Bursima, среди получателей значится сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер.

По этой информации, Хантер, Александр Квасневский, Алан Аптер и Девон Арчер получили от компани 16,5 млн долларов. Деркач заявил, что подобные действия не могли проходить без участия экс-президента страны Петра Порошенко.

Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Bursima выплатила Хантеру Байдену 1 млн долларов.

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины – американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

Белый дом в ответ опубликовал стенограмму разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.