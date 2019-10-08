Луценко заявил о крупных выплатах украинской компании сыну Байдена

Сыну экс-вице-президента США Джо Байдена Хантеру выплатили 1 млн долларов как члену правления украинской газовой компании Burisma, заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Луценко сообщил, что в 2017 году ему предложили провести встречу в США с личным адвокатом президента страны Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, передает ТАСС.

Луценко пояснил, что согласился, поскольку хотел получить сведения о якобы имевшихся в Соединенных Штатах счетах экс-президента страны Виктора Януковича.

«Мы разговаривали три дня, где-то по два – три часа каждый день. В один из таких дней Джулиани спросил, что я могу рассказать о вероятном вмешательстве украинских деятелей в американские выборы 2016 года», – сказал бывший генпрокурор.

Он пояснил, что сказал Джулиани о том, что «эти действия были очевидны, но они не попадают под украинский уголовный кодекс».

«Если вдруг они подпадают под американский, то начинайте расследование, и мы, согласно международным нормам, предоставим вам или ответы на ваши запросы, или даже можем создать совместную следственную группу», – добавил Луценко.

В ходе одной из встреч он обсуждал с Джулиани дело компании Bursima.

«Членом правления этой компании стал сначала экс- президент Польши Александер Квасьневский, а вскоре и сын вице-президента США Хантер Байден. Ежемесячно они как члены правления получали достаточно значительные средства... Общие выплаты сыну вице-президента США составили почти 1 млн долларов», – заявил Луценко.

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины – американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

Белый дом в ответ опубликовал стенограмму разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.