В Сети высмеяли «великую и непревзойденную мудрость» Трампа

Пользователи Сети подняли на смех заявление о «великой и непревзойденной мудрости» президента США Дональда Трампа.

Пользователей Сети позабавило то, как президент США сам себя хвалит. Некоторые комментаторы усомнились, что он действительно мог такое написать, а кто-то отметил, что его слова достойны Волшебника из страны Оз, передает РИА «Новости».

«Это что, пародийный аккаунт? Боже, надеюсь, это пародийный аккаунт», – написала HelenElais.

Один из пользователей выложил под цитатой Трампа о его «непревзойденной мудрости» архивное видео, на котором тот танцует с людьми, одетыми в костюмы куриных яиц.

«Дорогой мир. Как американка я прошу тебя не судить о нас и всей стране по этому неуравновешенному безумцу или по его сторонникам. Они не отражают то, кем мы являемся по своей сути. Спасибо, что поддерживаете нас в это непростое время», – написала Kokomothegreat.

Еще один комментатор выложил видео, в котором Трамп изображен в виде маленького ребенка.

"The Chosen One" has spoken pic.twitter.com/VL2UDgqQgs — Holly Lee (@LeeHolly81) October 7, 2019

Напомним, в понедельник Трамп заявил, что «по своей великой и непревзойденной мудрости» готов уничтожить экономику Турции, в случае, если Анкара сделает что-то, что он считает недопустимым.

Ранее ведущий шоу «События прошедшей недели с Джоном Оливером» на телеканале HBO высмеял украинского президента Владимира Зеленского, вспомнив номер студии «95 квартал», где шоумен изображал игру на рояле пенисом. Оливер заявил, что Зеленский может стать «солистом в импичменте президента США».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД