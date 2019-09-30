В США высмеяли ситуацию с импичментом Трампа из-за шоумена Зеленского

Ведущий шоу «События прошедшей недели с Джоном Оливером» на телеканале HBO высмеял украинского президента Владимира Зеленского, вспомнив номер студии «95 квартал», где шоумен изображал игру на рояле пенисом. Оливер заявил, что Зеленский может стать «солистом в импичменте президента США».

«Зеленский выглядит нелепым дураком. Раньше он был комиком, игравшим в ситкоме роль президента Украины. Хотя самый интересный факт – одна из его сцен, где он изображает, что играет на рояле с помощью… Ну, сами увидите», – говорит Оливер в своем шоу, показав видео, на котором Зеленский и еще один шоумен изображает игру на рояле половым органом.

Перевод отрывка про Зеленского выполнен Андреем Бочаровым.

Оливер иронизирует, что украинцы могли бы выбрать президентом и «напарника» Зеленского из этого видео.

Говоря о ситуации с возможным импичментом президента США Дональда Трампа, ведущий отмечает, что здесь «все понятно».

«Трамп давил на Украину, чтобы нарыть на своего оппонента, а потом перепрятал записи. Это же легко понять, этого достаточно. Ничего больше узнавать не надо. Это то, чего президент не может делать. Как он не может продать Белый дом или внезапно поменять национальный гимн на…», – Оливер снова показал видео с «играющим на рояле» Зеленским.

«Да этот чувачок может стать солистом в импичменте американского президента!» – подытожил ведущий.

Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, которого обвинили в шантаже Украины. Чтобы опровергнуть претензии, Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в какой сложной ситуации оказался Зеленский из-за попыток американских демократов убрать Трампа с поста президента.

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