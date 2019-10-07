МИД обвинил Украину в двойной дискриминации русского языка

Москва с сожалением констатирует, что Киев продолжает взятый предыдущими властями курс на тотальную и насильственную украинизацию страны, заявил МИД России. При этом русский язык подвергается двойной дискриминации, добавили в ведомстве.

Украина проигнорировала критические замечания и рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы в отношении закона «Об образовании», отмечается в заявлении на сайте МИД.

«Вынуждены с сожалением констатировать, что официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. Более того, русский язык по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года», – отмечает ведомство.

МИД заявляет, что неоднократно указывал на «пагубность подобной политики в условиях многонационального и многоязычного украинского общества».

«Государство, построенное на подавлении национально-языковой идентичности и нарушении прав человека, никогда не будет прочным и стабильным. Призываем киевские власти на деле защищать декларируемые европейские правочеловеческие ценности и пересмотреть свою языковую политику», – говорится в заявлении.

Также МИД призывает европейские и мировые правозащитные структуры дать принципиальную оценку действиям Киева, которые нарушают положения конституции страны и ее обязательства в сфере прав человека и нацменьшинств.

В Совфеде заявляли, что решение Киева нарушает права русскоязычного населения Украины, нарушает статьи конституции страны и Европейскую хартию языков национальных меньшинств.

На прошлой неделе новый министр образования Украины Анна Новосад заявила, что русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, но возможность изучать предмет «русский язык» сохранится.