Зарплаты высокопоставленных чиновников проиндексированы на 4,3%

Подписан указ о плановом повышении с 1 октября на 4,3% денежного вознаграждения президента и премьер-министра, а также ряда других высокопоставленных чиновников.

Помимо выплат президенту и главе правительства, на эту величину проиндексированы зарплаты для глав всех министерств, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ. А также зарплат вице-премьеров, секретаря Совета безопасности, председателя ЦИК и лиц, находящихся на государственных должностях в дипломатических представительствах и представительствах РФ при международных организациях.

Ранее президент увеличил с 1 октября на 4,3% оклады федеральных государственных гражданских служащих и дипработников МИД, передает ТАСС.

Отмечается, что обеспечить финансирование данных расходов поручено правительству.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, данное повышение зарплат является плановой индексацией, передает РИА «Новости».