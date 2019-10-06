Пушков оценил мечты Зеленского вернуться на сцену

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщения о том, что после окончания президентского срока Владимир Зеленский хочет вернуться в «Квартал-95».

«Если верить сообщениям, что Зеленский мечтает вернуться на сцену, то самая важная из недавних встреч для него была с [американским актером] Томом Крузом, а не с [канцлером Германии Ангелой] Меркель или [президентом США Дональдом] Трампом», – написал Пушков в Twitter.

«С Меркель он не знал, как реагировать на ее дрожь. С Трампом выглядел несчастным. А с Крузом – радостным и счастливым», – добавил сенатор.

Ранее актриса Елена Кравец рассказала, что Зеленский после окончания президентского срока хочет вернуться в «Квартал-95». По ее словам, он по-прежнему вычитывает тексты выступлений комиков.

В сентябре другой актер студии «Квартал-95» – Евгений Кошевой – рассказал, что Зеленский уже устал от президентства.

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