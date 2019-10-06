Зеленский захотел вернуться в «Квартал-95»

Глава Украины Владимир Зеленский после окончания президентского срока хочет вернуться в «Квартал-95», рассказала актриса Елена Кравец.

В программе «Светская жизнь» она рассказала, что после вступления Зеленского в должность его отношения с коллективом не изменились. Актриса рассказала о разговоре с главой украинского государства после его выступления в День независимости. По ее словам, тогда Зеленский попросил участников «Квартала-95» оставаться на связи.

«Он говорит: «Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться», – приводит ее слова РИА «Новости».

Кравец также рассказала, что Зеленский до сих пор не удалился из общих чатов участников «Квартала-95» и «проверяет» все их тексты.

В сентябре другой актер студии «Квартал 95» – Евгений Кошевой – рассказал, что Зеленский уже устал от президентства.

Владимир Зеленский был основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95». После избрания на пост президента он отошел от руководства коллективом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД