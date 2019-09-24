Друг Зеленского рассказал о его усталости от президентства

Президент Украины Владимир Зеленский уже устал от занимаемой должности, заявил его друг, актер студии «Квартал 95» Евгений Кошевой.

По его словам, в последнее время он стал меньше общаться с Зеленским, поскольку у президента «и так дел хватает», передает канал «1+1».

«Он немного подустал, мне кажется. Ну, так по голосу понятно, что хочет казаться бодреньким, но... сложно. Но я думаю, что он знал, куда он шел», – сказал Кошевой.

Кроме того, он рассказал, что впервые побывал в офисе президента и ему абсолютно не понравился дизайн.

Актера настолько впечатлили советские интерьеры, что он понял: ему не место в политике. По словам Кошевого, обстановка в офисе давит на человека.

Ранее «Квартал-95» показал первую пародию на Зеленского.

Также накануне Зеленского рассмешил шутливый чат, показанный студией «Квартал 95», в котором обыграли стереотип о других странах, в том числе России и Белоруссии.

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