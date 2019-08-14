«Квартал-95» показал первую пародию на Зеленского

Студия «Квартал-95», художественным руководителем которой раньше работал действующий президент Украины Владимир Зеленский, впервые спародировала его.

В ходе выступления юмористы также исполнили песню об отношениях Зеленского и руководителя его офиса Андрея Богдана, пишет «Лига. Новости».

Напомним, «Квартал 95» объявил конкурс пародистов Зеленского.

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