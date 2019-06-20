«Квартал 95» объявил конкурс пародистов Зеленского

Объявлен «народный кастинг» на роль нового президента Украины Владимира Зеленского, сообщила студия «Квартал 95».

«Когда художественный руководитель «Квартала» и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех исполнять его роль на сцене», – говорится в сообщении на сайте студии.

«Квартал 95» сообщает, что в «конкурсе пародистов Зеленского» может поучаствовать любой человек, у которого голосом «с хрипцой».

Участникам надо показать Зеленского так правдоподобно, чтобы поверили даже «охранники на проходной администрации президента».

Лучшему «Зеленскому» обещано «появление на концерте-съемке «Вечернего Квартала» на канале «1+1».

В апреле «Квартал 95» сообщил, что Зеленский после избрания президентом выйдет из проектов студии, где был режиссером-постановщиком, ведущим и главным актером. В мае был снят последний выпуск «Лиги смеха», в котором Зеленский принял участие.

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