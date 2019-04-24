В «Квартале 95» нашли замену Зеленскому

Шоумен Владимир Зеленский после избрания президентом выйдет из проектов студии «Квартал 95», где был режиссером-постановщиком, ведущим и главным актером, его место займет Евгений Кошевой, сообщает пресс-служба студии.

Зеленского, как отметили в студии, заменят «уже известные зрителям звезды «Квартала». Новым ведущим «Лиги смеха» станет Евгений Кошевой, являющийся одним из тренеров проекта, созданного «Кварталом 95» и Drive Production, сообщает «Украинская правда».

По данным студии, в «Вечернем квартале» появятся участники команды «Днепр»: Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.

Записи новых выпусков «Вечернего квартала» и «Женского квартала» пройдут в начале мая в Турции.

Постановкой номеров будут заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

В детской версии «Рассмеши комика» Зеленского заменил Юрий Ткач. Съемки уже состоялись, программа была в эфире «1+1».

«А вот кто займет место Владимира во взрослой версии, станет известно ближе к съемкам нового 16-го сезона проекта, который запланирован на осень», – говорится в сообщении «Квартала 95».

Напомним, шоумен Зеленский победил на выборах президента Украины во втором туре с результатом 73% голосов.