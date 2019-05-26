Президент Украины устроил танцы в «Лиге смеха»

Новый украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках юмористической программы «Лига смеха» в Киеве, сообщил продюсер Сергей Перман.

Зеленский станцевал с другими участниками шоу на сцене, после чего отправился в зрительный зал, передает РЕН ТВ.

«Как вам такое появление президента?» – заявил Перман.

Подчеркивается, что указанный выпуск «Лиги смеха» стал последним, в котором Зеленский принял участие.

При этом в соцсетях многие отнеслись к появлению президента Украины на сцене шоу негативно.

Напомним, пресс-служба студии «Квартал 95» сообщила, что Зеленский после избрания президентом выйдет из проектов студии, где был режиссером-постановщиком, ведущим и главным актером.

Бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир сообщал, что Зеленский на время исполнения обязанностей главы государства выйдет из бизнес-структур, но по истечении пятилетнего срока вернет свою долю.