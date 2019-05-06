Соратник Зеленского заявил о его выходе из бизнеса

Взгляд
6 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 13:38  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Нужно ли России выходить из Европейской конвенции о правах человека

Россию уже практически изгнали из «семьи народов» Совета ЕвропыФото: Алексей Витвицкий/ТАСС
Россия рассматривает все варианты, вплоть до выхода из Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, сообщил наш полпред в СЕ Иван Солтановский. Для «развода» не нужно будет прикладывать усилия – в июне России грозит исключение из ПАСЕ за неуплату взносов. Вряд ли большой бедой станет уход из европейского клуба, где россиян лишили права голоса. Но стоит ли отказываться от Страсбургского суда? Подробности...
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Главные проблемы «Суперджета» вовсе не в качестве

Катастрофа высветила систему проблему этого весьма неплохого в целом авиалайнераФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Утверждения, что причиной катастрофы самолета Superjet 100 стали проблемы с его качеством, явно преждевременны. Катастрофы с большим количеством жертв случались и с рядом ближайших аналогов «Суперджета» – канадскими CRJ и бразильскими Embraer. Главная проблема «Суперджета» явно в другом: эта модель оказалась тупиковой ветвью эволюции в мировом авиастроении. Подробности...
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Жители Прибалтики радуются бесчинствам натовских солдат

Военнослужащие НАТО порой ведут себя в Прибалтике просто по-хамски – но местных жителей это не слишком смущаетФото: Сергей Степанов/РИА Новости
Перестрелки на улицах, поломанные заборы, осквернение государственного флага и избиение местных жителей. Все это – признаки учений, которые регулярно проводит НАТО в Прибалтике. Очередные маневры НАТО «Весенний шторм» начались в Эстонии, но реакция самих прибалтов на все эти бесчинства для россиян выглядит, пожалуй, парадоксальной. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Все крупные страны сейчас пытаются понять, как действовать в новом миропорядке, в котором Китай становится ключевым игроком. Борьба двух партий – антикитайской и прокитайской — теперь реальность и в США, и в России. Подробности...

Давайте подождем с приговорами по делу «Суперджета»

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Трагедию самолета SSJ в аэропорту Шереметьево многие восприняли, как личную. Доминирующее мнение в соцсетях: не делайте поспешных выводов ни про самолет, ни про причины аварии – дайте специалистам во всем разобраться. Подробности...

Возмущение совками

Алексей Алешковский, сценарист
«Гомо советикус» – это люди, отдававшие жизнь свою за други своя на фронтах Великой Отечественной? Или стукачи, написавшие четыре миллиона доносов? Строители БАМа или держащие фигу в кармане члены творческих союзов? Подробности...
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            Соратник Зеленского заявил о его выходе из бизнеса

            6 мая 2019, 12:08

            Текст: Евгения Шестак

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            Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на время исполнения обязанностей главы государства выйдет из бизнес-структур, но по истечении пятилетнего срока вернет свою долю, сообщил бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир.

            «Он вышел (из бизнеса). Может, там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису (Шефиру), я не помню. Это настолько неважно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем», – сказал Шефир в интервью интернет-изданию «theБабель».

            По его словам, Зеленский будет получать дивиденды от роялти, поскольку несколько брендов «остались на нем».

            «У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по истечении пяти лет», – отметил Шефир.

            В апреле Зеленский объявил, что покидает студию «Квартал-95» и прекращает бизнес-деятельность.

            Напомним, ранее в СМИ было опубликовано расследование, в котором говорится, что у Зеленского есть бизнес в России - три компании, которые производят видео-, теле- и кинопродукцию. Все они принадлежат кипрской компании Green Family LTD, которая является соучредителем «Квартал 95» на Украине. Шоумен открестился от бизнеса в России. 

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