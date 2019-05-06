Соратник Зеленского заявил о его выходе из бизнеса

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на время исполнения обязанностей главы государства выйдет из бизнес-структур, но по истечении пятилетнего срока вернет свою долю, сообщил бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир.

«Он вышел (из бизнеса). Может, там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису (Шефиру), я не помню. Это настолько неважно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем», – сказал Шефир в интервью интернет-изданию «theБабель».

По его словам, Зеленский будет получать дивиденды от роялти, поскольку несколько брендов «остались на нем».

«У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по истечении пяти лет», – отметил Шефир.

В апреле Зеленский объявил, что покидает студию «Квартал-95» и прекращает бизнес-деятельность.

Напомним, ранее в СМИ было опубликовано расследование, в котором говорится, что у Зеленского есть бизнес в России - три компании, которые производят видео-, теле- и кинопродукцию. Все они принадлежат кипрской компании Green Family LTD, которая является соучредителем «Квартал 95» на Украине. Шоумен открестился от бизнеса в России.

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