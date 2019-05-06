Соратник Зеленского заявил о его выходе из бизнеса

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6 мая, понедельник | Последнее обновление — 13:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Минтранс не нашел оснований для приостановки полетов SSJ 100
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Может ли торговля наладить отношения России и США
Нужно ли России выходить из Европейской конвенции о правах человека
Главные проблемы «Суперджета» вовсе не в качестве
Жители Прибалтики радуются бесчинствам натовских солдат
«Суперджет» сгорел при посадке
Глобализация по-китайски и новое неприсоединение
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Все крупные страны сейчас пытаются понять, как действовать в новом миропорядке, в котором Китай становится ключевым игроком. Борьба двух партий – антикитайской и прокитайской — теперь реальность и в США, и в России. Подробности...
Давайте подождем с приговорами по делу «Суперджета»
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Трагедию самолета SSJ в аэропорту Шереметьево многие восприняли, как личную. Доминирующее мнение в соцсетях: не делайте поспешных выводов ни про самолет, ни про причины аварии – дайте специалистам во всем разобраться. Подробности...
Возмущение совками
Алексей Алешковский, сценарист
«Гомо советикус» – это люди, отдававшие жизнь свою за други своя на фронтах Великой Отечественной? Или стукачи, написавшие четыре миллиона доносов? Строители БАМа или держащие фигу в кармане члены творческих союзов? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Чем удивляет Ким Чен Ын
Обсуждение: 8 комментариев
Появились первые фото внедорожника Aurus
Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис МантуровПодробности...
Японский император впервые отрекся от престола
Император Японии Акихито отрекся от престола в пользу старшего сына – 59-летнего наследного принца Нарухито. Таким образом 85-летний Акихито стал первым императором в современной истории Японии, который решил добровольно уйти на пенсиюПодробности...
Умерла Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни после долгой болезни. Как отметил спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, она была королевой Малого, ее место останется пустымПодробности...
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