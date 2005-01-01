Шоумен Зеленский открестился от бизнеса в России

Украинский шоумен Владимир Зеленский, который объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, заявил, что не имеет бизнеса в России.

Зеленский в своем видеообращении в Facebook заявил, что ни он, ни коллектив «Студии Квартала 95» не работают в России.

Он добавил, что компания «Студия Квартал 95» торгует интеллектуальными правами в 21 стране, со всеми странами СНГ.

Деньги «поступают в западные компании, оттуда на Украину, и именно на Украине эти деньги мы тратим на наших работников, на производство нашего контента».

«Мы работаем только в нашей стране и будем работать только у нас на Украине», – подчеркнул шоумен.

Ранее в СМИ было опубликовано расследование, в котором говорится, что у Зеленского есть бизнес в России - три компании, которые производят видео-, теле- и кинопродукцию: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмс.

Все они принадлежат кипрской компании Green Family LTD, которая является соучредителем «Квартал 95» на Украине. Бенефициарами кипрской компании указаны Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры, а также Тимур Миндич.