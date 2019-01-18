Зеленского заподозрили во владении тремя российскими кинокомпаниями

В сообщении украинского проекта журналистских расследований «Схемы» утверждается, что шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский якобы является опосредованным совладельцем нескольких кинокомпаний в России.

В расследовании утверждается, что «компания «Грин Филмс», которая через кипрскую фирму принадлежит ему [Зеленскому], его бизнес-партнерам и соратнику [украинского бизнесмена] Коломойского, не только плодотворно работает в Москве и до сих пор продюсирует фильмы», но и «борется на конкурсе за бюджетные российские средства для своих кинокартин, и побеждает», передает ТАСС.

В статье заявлено, что кипрская компания Green Famіly Ltd, сооснователем которой является Зеленский, учредила в свое время в России кинокомпании «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс».

Причем последняя компания, по информации участников расследования, в течение 2014-2017 годов получила на свои счета около 13 млн долларов, она якобы задействована в производстве ряда фильмов, в частности, будущей картины «Вниз».

Отметим, по данным последнего соцопроса украинского Агентства общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий, Зеленский значительно опережает по популярности Петра Порошенко, уступая лишь Юлии Тимошенко в списке возможных претендентов на пост следующего президента Украины.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, что на предстоящих президентских выборах украинцам предстоит выбрать между клоуном, агентом ЦРУ и чемпионом антирейтинга.

Напомним, очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.