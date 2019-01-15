Порошенко упал на пятую строчку в рейтинге кандидатов в президенты Украины

Социологический опрос Агентства общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий показал, что курсом киевских властей на Украине не довольны почти 70% жителей страны, а рейтинг нынешнего президента Петра Порошенко сместился на пятую позицию.

69,4% опрошенных заявили, что нынешний курс украинских властей их не устраивает, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные исследования.

В рейтинге кандидатов в президенты, согласно опросу, лидирует Юлия Тимошенко, за нее готовы отдать голоса 15,5% украинцев, которые пойдут голосовать. На втором месте разместился Владимир Зеленский (11,9%), на третьем – сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко (9,5%), на четвертом – Анатолий Гриценко (8,8%), на пятом – Петр Порошенко (8,2%).

Опрос проводился с 5 по 12 января во всех регионах страны, кроме территорий Луганской и Донецкой областей. В исследовании принимали участие граждане старше 18 лет.

Выборочная совокупность составила 2011 респондентов, в качестве метода опроса использовалось стандартизированное интервью.

Статистическая погрешность опроса составляет 2,2%.

В ноябре 2018 года почти 80% украинцев в соцопросе заявили, что страна движется в неправильном направлении.