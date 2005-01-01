Эксперт рассказал о страхе Тимошенко проиграть Зеленскому

«Цель этого заявления – понизить шансы Владимира Зеленского на попадание во второй тур. Потому что Тимошенко, согласно социологии, проигрывает Зеленскому во втором туре», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник, комментируя заявление Юлии Тимошенко о том, что во втором туре президентских выборов она победит Петра Порошенко.

Директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник убежден, что для лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко встреча с действующим главой государства Петром Порошенко во втором туре президентских выборов – очень желаемый результат.

При таком сценарии она, по прогнозам экспертов, одерживает победу и сможет отыграться за последние четыре года.

«Но дело в том, что Юлия Тимошенко делает такие заявления умышлено. Цель этого заявления – понизить шансы Владимира Зеленского на попадание во второй тур. Потому что Тимошенко, согласно социологии, проигрывает Зеленскому во втором туре. И попытка сказать, что кроме меня и Порошенко кандидатов больше нет – это атака на Зеленского. Это попытка дать электорату месседж о том, что Зеленский – не президент, и все остальные кандидаты – не проходные», – пояснил Бортник.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, свой прогноз на второй тур президентских выборов на Украине Тимошенко дала накануне в эфире местного телевидения. Как сказала политик, на украинских местных выборах «Батькивщина» получает 34%, «Блок Петра Порошенко» – 23%. Из этого она делает вывод, что во второй тур президентских выборов выйдет вместе с Порошенко, но там у нынешнего президента страны не будет «ни единого шанса».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о претендентах на пост главы украинского государства.