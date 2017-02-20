Тимошенко собралась разгромить Порошенко на выборах президента Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко дала прогноз на второй тур президентских выборов на Украине.

Как сказала Тимошенко, на украинских местных выборах «Батькивщина» получает 34%, «Блок Петра Порошенко» – 23%. Из этого она делает вывод, что во второй тур президентских выборов выйдет вместе с Порошенко, но там у нынешнего президента страны не будет «ни единого шанса», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, передает ТАСС.

К этому времени Тимошенко собирается представить проект новой конституции страны, так как существующая «является профанацией». Действующая конституция, по словам Тимошенко, закрепила независимость Украины, но оказалась «кулуарным договором постсоветской номенклатуры, которая потом стала олигархической».