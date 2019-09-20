Зеленского насмешили шутки о России и Лукашенко

Президента Украины Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат, показанный студией «Квартал 95» во время закрытой части форума YES, в котором обыграли стереотип о других странах, в том числе России и Белоруссии.

Видеозапись чата от лица лидеров мировых держав разместил в Facebook исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Деймон Уилсон.

Участниками чата в мессенджере были лидеры, России, США, Британии, Франции, Китая, Северной Кореи и Украины. Также в «общении» принимал участие бывший президент Украины Петр Порошенко.

В чате Россия «планирует аннексировать» половину Британии. Франция, США и Германия грозят Москве санкциями. Украина просит кредиты, Северная Корея «хвастается ракетами», а Порошенко предлагает США инвестировать в шоколадный бизнес на Украине.

На другой записи видно, что после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы сначала не может понять, что такое селфи, а потом несколько раз присылает неудачные кадры, показывая крупным планом свои усы, сидящий в зале Зеленский смеется.

Напомним, Зеленский является основателем «Квартала 95». Он заявлял, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы украинского государства.

В июле «Квартал 95» высмеял политических оппонентов Зеленского.

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