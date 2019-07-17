«Квартал 95» высмеял политических оппонентов Зеленского

Студия «Квартал 95» высмеяла украинских политиков, которые уже не в первый раз избираются в Верховную Раду.

На YouTube-канале студии опубликован сатирический ролик, в котором один из персонажей сериала «Слуга народа», премьер-министр Юрий Чуйко рассказывает о своем пути в украинский парламент.

«Я обычный депутат Верховной Рады трех последних созывов. И я хочу еще», – сказал Чуйко.

По его словам, попасть в парламент благодаря обычным украинцам не составит труда, «пока в стране существует мажоритарка (мажоритарная система выборов) – чудеса случаются».

Также Чуйко называет уловки, с помощью которых политики заручаются поддержкой населения. В первую очередь, это социальные пакеты с гречкой и календариками для пенсионеров, ремонт школ, фотография с высаженным деревом, селфи с молодежью и крики на политических ток-шоу.

«Вера, Надежда, Юрий Иванович», – звучит лозунг «кампании Чуйко», который является отсылкой к предвыборному лозунгу экс-президента Украины Петра Порошенко «Армия, язык, вера».

«Твердая, уверенная походка и все, я уже тут. И все это благодаря вам, дурни», – говорит Чуйко, подходя к зданию Верховной Рады.

Ранее телесериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России.

В «Слуге народа» рассказывается история о том, как обычный школьный учитель Василий Голобородько стал президентом. Главную роль исполняет Зеленский, который 20 мая стал главой государства. Зеленский и его персонаж победили на выборах с одинаковым результатом.

Комедийный сериал из 24 серий стал самым удачным телевизионным проектом на Украине. Сообщается, что в день премьеры «Слуги народа» осенью 2015 года доля аудитории превысила отметку в 30%. Позже сериал приобрел для показа крупнейший мировой онлайн-кинотеатр Netflix.

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