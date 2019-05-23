Телесериал «Слуга народа» с Зеленским стал недоступен в России

С 22 мая в России на YouTube по просьбе правообладателя стало невозможно просматривать украинский телесериал «Слуга народа», где главную роль – президента Украины – сыграл новоизбранный глава государства Владимир Зеленский.

Ранее на официальном канале студии «Квартал 95», занимавшейся созданием сериала, можно было посмотреть все серии, однако с 22 мая видео стало недоступным, причем только в России. Отмечается, что каждая серия набрала несколько миллионов просмотров.

О причинах блокировки «Слуги народа» в России в «Квартале 95» не ответили, передает «Интерфакс».

Впрочем, представитель студии сообщила, что блокировка является временной и скоро сериал снова будет доступен в России.

В «Слуге народа» рассказывается история о том, как обычный школьный учитель Василий Голобородько стал президентом. Главную роль исполняет Зеленский, который 20 мая стал главой государства. Зеленский и его персонаж победили на выборах с одинаковым результатом.

Комедийный сериал из 24 серий стал самым удачным телевизионным проектом на Украине. Сообщается, что в день премьеры «Слуги народа» осенью 2015 года доля аудитории превысила отметку в 30%. Позже сериал приобрел для показа крупнейший мировой онлайн-кинотеатр Netflix.

В настоящее время партия Зеленского также называется «Слуга народа».