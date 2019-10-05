Прошедшим в Раду партиям выплатили 19 млн долларов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины постановила возместить политическим партиям связанные с предвыборной агитацией расходы в 467,3 млн гривен (18,9 млн долларов).

В сообщении ЦИК Украины в Facebook говорится, что, в частности, партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» возмещено 87,2 млн гривен (3,5 млн долларов), партии солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» 105,6 млн гривен (4,2 млн долларов), партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» – 99,4 млн гривен (4,04 млн долларов), партии «Оппозиционного платформа – За жизнь» – 60,3 млн гривен (2,4 млн долларов), пропрезидентской партии «Слуга народа» – 114,6 млн гривен (4,65 млн долларов).

Верховная рада нового созыва, сформированная после внеочередных парламентских выборов, начала работать в конце сентября. Большинство в Раде составили депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа», спикером стал соратник Зеленского Дмитрий Разумков.

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