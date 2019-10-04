Лукашенко попросил Киев о помощи в развитии ракетостроения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в сотрудничестве с Киевом в сфере ракетостроения.

Лукашенко заявил об этом в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире, передает белорусское агентство БелТА.

Президент указал, что в данный момент Минск много работает «над развитием отрасли ракетостроения в Белоруссии».

«У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», – сказал Лукашенко.

Он добавил, что этот вопрос обсуждался на переговорах с Зеленским.

«Это не потому, что бряцаем оружием», – отметил политик.

Ранее Лукашенко пообещал, что все договоренности с Киевом будут исполняться в полном объеме. Он отмечал, что в повестке переговоров будут вопросы экономики и совместных проектов (например, ракетостроение).

Зеленский же в ходе переговоров заявил, что между Украиной и Белоруссией нет границ.