Зеленский заявил об отсутствии границ между Украиной и Белоруссией

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Житомире заявил, что между двумя странами нет границ.

«Могу разговаривать даже на украинском языке, потому что, президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко, мы друг друга понимаем, потому что наши языки очень близки. Мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ, я прежде всего говорю о людях», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

Он подчеркнул, что украинский и белорусский народы «ментально близкие, одинаковые». Зеленский также добавил, что гордится такими хорошими отношения Украины и Белоруссии.

Ранее Лукашенко пообещал, что все договоренности с Украиной будут исполняться в полном объеме. Он также отметил, что в повестке переговоров будут вопросы экономики и совместных проектов (например, ракетостроение).

Второй форум регионов Украины и Белоруссии при участии президентов проходит 3-4 октября в Житомире.

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