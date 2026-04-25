«Радиостанция Судного дня» передала слово «Быкочерт» в эфир

«Единая Россия» предложила президенту реструктурировать кредиты регионов

Tекст: Валерия Городецкая

«Единая Россия» предлагает перенести срок возврата задолженности в размере около 100 млрд рублей, чтобы высвободить средства на социальную поддержку граждан, сообщается на сайте партии.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил, что инициатива возникла при работе над новой Народной программой. По его словам, «люди говорят о возросшей финансовой нагрузке на региональные бюджеты», а возврат старых долгов беспокоит как чиновников, так и простых граждан. Он подчеркнул, что защита бюджетов регионов и муниципалитетов должна стать одной из ключевых задач обновленной программы «Единой России».

Глава комитетa Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров напомнил, что ранее по решению президента регионам уже разрешили списать две трети долгов при условии направления средств на социальные нужды. Эти меры позволили строить и ремонтировать школы, детские сады, дороги и закупать школьные автобусы.

В 2026 году регионам предстоит вернуть порядка 103 млрд рублей. Макаров пояснил, что при отсутствии отсрочки субъекты Российской Федерации будут вынуждены брать кредиты в коммерческих банках, чтобы выполнить обязательства перед федеральным бюджетом, чего и пытается избежать партия своим обращением.

Депутаты фракции поддержали инициативу единогласно, выразив уверенность, что это решение найдет отклик у всех граждан, вне зависимости от их политических предпочтений.

В апреле правительство списало две трети кредитных долгов 16 регионам на 31 млрд рублей.