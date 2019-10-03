Стало известно о предстоящей встрече Лукашенко и Зеленского в Житомире

Президент Беларуси Александр Лукашенко приедет 4 октября в Украину для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Лидеры примут участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который состоится в городе Житомир, передает ТАСС.

«Запланировано выступление главы государства на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей», – сказано в сообщении.

Во время переговоров главы государств обсудят «широкий круг актуальных вопросов украинско-белорусского сотрудничества». Также в рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.

Ранее Лукашенко заявил, что рассчитывает найти общий язык с Зеленским на встрече в Житомире. Он также отметил, что в повестке переговоров будут вопросы экономики, совместных проектов, например ракетостроение.

Напомним, ранее Лукашенко рассказал, что Зеленский просил поддержки у Минска. Он также отметил, что отношения Белоруссии и Украины сейчас «неплохие».