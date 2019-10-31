Опровергнут миф о вреде мороженого при простуде

В Роскачестве объяснили, почему мороженое полезно есть и при простуде.

Как говорится в сообщении на сайте организации, вопреки распространенному мнению, мороженое не усугубит заболевание, а наоборот помогает справиться с симптомами, облегчая боль в горле.

Кроме того, этот продукт достаточно питательный, чтобы включить его в меню заболевшего.

В Роскачестве также добавили, что при простуде стоит употреблять больше продуктов, содержащих витамин C, пить ромашковый отвар и есть мед.

Напомним, в августе газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какое мороженое любит президент России Владимир Путин.