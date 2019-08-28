Какое мороженое любит Путин?

Владимир Путин, похоже, предпочитает строго определенное мороженое. В 2017 году на международном авиасалоне МАКС он попросил главу Ростеха Сергея Чемезова купить ему пломбир. Два года спустя история повторилась – только на этот раз вместо Чемезова был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и оплачивал покупку сам российский лидер.

Мороженое (как, впрочем, и его продавщица) в обоих случаях было неизменным – ванильный стаканчик «Коровка из Кореновки». И судя по всему, это неслучайно.

«При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили российское мороженое. У вас лучше сливки, поэтому оно особенно вкусное. Мне очень нравится», – это слова председателя КНР Си Цзиньпина, сказанные им Владимиру Путину в сентябре 2016 года, незадолго до встречи G20 в Ханчжоу. Путин тогда подарил китайскому лидеру целый ящик таинственного мороженого – без этикеток и логотипов. СМИ также не сообщали, продукцию какого бренда презентовали главе КНР.

В июле 2017 года тема мороженого всплыла снова – на этот раз президент решил отведать его, остановившись у ларька на авиасалоне МАКС в Жуковском. Выбор пал – теперь уже перед объективами фотокамер – на ванильный пломбир «Коровка из Кореновки», производящийся в городе Кореновск Краснодарского края.

Далее – март 2018 года. Путин посещает Национальный центр зерна им. Лукьяненко в Краснодаре, общается с фермерами. Один из них говорит, что поставляет молоко Кореновскому молочно-консервному комбинату, другой уточняет: «Тому, где производят лучшее мороженое в России». Президент соглашается: «Действительно, самое вкусное». Далее по всем СМИ пробегают заголовки: «Путин назвал самое вкусное мороженое в России».

Теперь вот снова история с МАКСом. Так что можно с уверенностью сказать, что российский президент с выбором мороженого определился.

«Коровка из Кореновки» – бренд группы компаний «Ренна», помимо мороженого производит сгущенку, творог, молоко. Комбинат был построен в 1952 году, и с тех пор ни разу не прерывал работу, даже в 90-е. Но мороженое там начали производить в 2011 году, тогда и подвернулась первая пиар-удача. В октябре того года Кореновск посетил президент Дмитрий Медведев, дед которого был секретарем райкома партии города. Российский глава осмотрел квартал, возведенный на бульваре имени деда, местный храм и, собственно, молочно-консервный комбинат.

«Обычно официальные делегации на дегустациях пробуют все «по чуть-чуть», благодарят и быстро уходят. Такой протокол. Так было и в этот раз. Пока не вынесли мороженое. А мы его тогда буквально месяц, как начали выпускать. Дмитрий Анатольевич попробовал, улыбнулся и сказал: «А вот мороженое надо доесть!». Никто не возражал», – сказал потом порталу dairynews.ru гендиректор комбината Игорь Московцев.

Отрекомендовал ли Медведев мороженое Путину или просто дал наказ своему протоколу использовать для приемов преимущественно «Коровку», неизвестно. Однако «китайская партия» для Си Цзиньпина тоже оказалась кореновской. Московцев рассказывал, что вскоре после путинского подарка на завод приехала делегация китайских бизнесменов вести переговоры об импорте в Поднебесную – и выяснилось, что хотя в России бренд мороженого не называли, в Китае о нем все уже наслышаны.

«Второе подтверждение, что дарили именно наше, прозвучало на той встрече Путина с фермерами – назвав «Коровку» лучшей, он в кулуарах сказал, что именно ее и дарил, – говорил Московцев. – Нам это быстро пересказали».

Как бы там ни было, одно только упоминание на МАКС-2017 сыграло любимому мороженому президентов на руку – по итогам того года оно позволило ГК «Ренна» выйти на второе место в России по объемам продаж. Среди других брендов, которым помог прославиться российский президент, можно упомянуть «Вятский квас» и «Ладу Калину».