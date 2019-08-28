В Кремле объяснили покупку мороженого Путиным у одной и той же продавщицы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год покупает мороженое у той же самой продавщицы на авиасалоне МАКС-2019.

«Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании или многие компании повторно задействуются, и те, кто занимаются торговлей мороженым – тоже», – цитирует ТАСС Пескова.

Пресс-секретарь добавил, что вообще не уверен, была ли это та самая мороженщица.

Песков об «одной и той же мороженщице»: Мы не знаем. Очевидно, что на МАКСе из года в год работают одни и те же компании, и торгующие мороженым тоже. Но я не знаю, эта та же продавщица или нет, это вопрос не к нам pic.twitter.com/kQIf4m96oW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 августа 2019 г.

Главная героиня вчерашнего Ice cream show - мороженщица, отказавшая Эрдогану в ложке.

- Нет, кусаем! - сказала она президенту Турции.

Сервис и санкции в одном флаконе pic.twitter.com/wsQl7qqhoe — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 августа 2019 г.

Ранее на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент России Владимир Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и всю турецкую делегацию российским мороженым.

«Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации», – указал Путин на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

СМИ заметили, что глава государства купил на МАКСе мороженое у той же продавщицы, что и во время посещения авиасалона в 2017 году.